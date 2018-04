Нове дослідження підтвердило, що дотики близьких людей полегшують біль

Чим сильніше дотик близької людини полегшує біль партнера, тим сильніше синхронізація між серцебиттям і диханням партнерів.

Чергове нове дослідження довело, що дотики близьких полегшують біль.

Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) опублікував статтю ізраїльських і американських вчених, присвячену проведеним ними дослідженням про дотики близьких людей на роботу мозку, пишуть Новости Израиля.

Згідно з висновками дослідників, коли близькі люди тримають один одного за руки, це синхронізує їхню мозкову активність і допомагає полегшити біль. В середньому інтенсивність болю, як показало дослідження, після торкання близької людини знижується на 34%.

Публікація розповідає про продовження робіт по темі, присвяченій фізіологічним механізмам сенсорної аналгезії та ролі співчуття близької людини в цьому процесі.

Виявилося, що коли один з партнерів відчував біль і при цьому партнери не торкалися один до одного, синхронізація дихання і серцебиття зникала.

Вчені висунули гіпотезу, що, не чуючи дотику партнера, жінка застосовує інші техніки керування болем, що заважають синхронізації. Чим сильніше дотик близької людини полегшує біль партнера, тим сильніше синхронізація між серцебиттям і диханням партнерів, відзначають дослідники.