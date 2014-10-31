Консервовані фрукти шкідливі для здоров'я

Консервовані фрукти не тільки не є повноцінною заміною свіжих, але, як виявилося, можуть бути шкідливими для нашого здоров'я: вчені з'ясували, що їх вживання може збільшити ризик ранньої смерті.

Хоча свіжі фрукти, навпаки, знижують ризик смерті на 10%, якщо їсти їх щодня, консервовані можуть підвищувати цей ризик на цілих 17%. Про це свідчать дані нового дослідження, опублікованого в Journal of Epidemiology and Community Health, пише novosti-n.org.

У дослідженні, яке тривало сім років, взяли участь 65 000 дорослих англійців. Вони докладно повідомляли вченим про своє харчування.

Відомо, що фрукти в консервах зазвичай просто плавають у сиропі, який містить дуже багато цукру - фруктози. Численні дослідження показали, що вживання великої кількості фруктози пов'язане з підвищеним тиском, високим рівнем холестерину, ожирінням, порушеннями обміну речовин. «У нас є багато даних про те, що надлишок рафінованих цукрів у раціоні завдає шкоди здоров'ю людини. Причому саме цукор має найбільш шкідливий вплив порівняно з усіма іншими речовинами, що містяться в консервах», - розповідає доктор Саймон Кейпвелл, професор епідеміології з Університету Ліверпуля.

У той же час заморожені фрукти цілком порівнянні зі свіжими. «Так як в заморожені фрукти не додається цукор, то вони можуть бути корисні для здоров'я, ну або як мінімум нешкідливі», - додає Кейпвелл.