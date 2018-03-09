У світі 520 мільйонів «неврахованих» дітей - ЮНІСЕФ

22 мільйони дітей у найближчі десять років не отримають освіти.

Усього у світі, за підрахунками ЮНІСЕФ, 520 мільйонів «неврахованих» дітей. Про те, як складаються їхні долі, нічого не відомо, і до 2030 року їх положення може погіршитися, повідомляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

22 мільйони дітей в найближче десятиліття не отримають початкової освіти. 150 мільйонів дівчаток вийдуть заміж до досягнення повноліття. Ще мільйони дітей помруть від хвороб, яким можна запобігти.

Читайте такожУ світі 357 мільйонів дітей живуть у зонах військових конфліктів

Експерти фонду підкреслюють, що понад половину дітей у світі живуть в країнах, де дуже важко відстежити прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку, оскільки там не здійснюється збір і аналіз відповідних даних. У ряді цих країн збір інформації ведеться, але результати залишають бажати кращого, відзначають в ЮНІСЕФ.

«Міжнародне співтовариство повинне підтвердити свою прихильність досягненню Цілей сталого розвитку, і в тому числі - збору необхідних даних», - сказав представник ЮНІСЕФ Лоуренс Ченду.

Два роки тому світові лідери домовилися, що дадуть шанс на краще життя кожній дитині

Експерти ЮНІСЕФ попереджають, що відсутність або нестача даних про становище дітей може перешкодити досягненню Цілей сталого розвитку.

«Два роки тому світові лідери домовилися, що дадуть шанс на краще життя кожній дитині, і це буде зроблено, в тому числі, за допомогою найсучаснішого аналізу даних, - сказав Ченду. - Тим часом, як повідомляється в нашій доповіді про результати прогресу щодо життя дітей поки дуже мізерні ».