Чим небезпечне життя в мегаполісах: результати дослідження

12:46, 09 березня 2018
Зарубіжні новини
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REUTERS

Люди, які живуть у великих містах, частіше страждають шкірними захворюваннями. Такого висновку дійшли вчені з декількох наукових лабораторій Південної Кореї, пише Science Advances.

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Про те, що на шкірні захворювання жителі великих міст страждають частіше, ніж жителі сіл, було відомо і раніше. Як припускали вчені, причиною може бути забруднення повітря. Водночас не до кінця був зрозумілий механізм, що зумовлює шкірні хвороби, наприклад, дерматит.

Дослідники вирішили проаналізувати життя мікроорганізмів, що мешкають в шкірі людини. Для цього вони взяли мазки у 231 жінки з п'яти китайських міст. Три міста вважаються великими, два інших - мегаполісами.

Було виявлено, що мікроорганізми в шкірі жінок, які живуть у мегаполісах, відрізняються меншим розмаїттям, ніж у тих, хто живе просто в великих містах. Самих мікроорганізмів у мешканок мегаполісів також виявилося менше.

Таким чином учені дійшли висновку, що велика різноманітність мікроорганізмів та їх високе число в шкірі людини захищають шкіру від різних захворювань.

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Теги: #рейтинг мегаполісів