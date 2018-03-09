Депресія спотворює спогади - дослідження

Люди, страдающие большим депрессивным расстройством, склонны испытывать отрицательные эмоции чаще, чем здоровые люди.

Депресія спотворює спогади. Вплив депресії на характер спогадів вивчили вчені з університету Пенсільванії.

Учасників експерименту просили згадати травматизуючі події з їхнього життя і описати емоції, що виникли зі спогадами, пише ЕurekАlert!.

Читайте такожЧим небезпечна тривала депресія: коментарі психіатрів

Як показали результати, у людей з вираженою симптоматикою клінічної депресії виникали більш негативні емоції, ніж у здорових людей. МРТ-аналіз знімків головного мозку підтвердив, що у «депресивних» індивідуумів була сильніше виражена активація мигдалини, області мозку, відповідальної за емоційні реакції, та її зв'язок з «центром пам'яті», гіппокампом. Коли цих пацієнтів просили контролювати свої емоції, пом'якшувати їх «негативність», у них це виходило зробити чи не так само легко, як здоровим випробуваним.

Секрет полягав у навмисному ігноруванні деяких деталей з «поганих» спогадів. У перспективі цей прийом з відволіканням уваги можна використовувати в якості основної стратегії подолання сумних спогадів у людини в стані депресії.

Відомо, що люди, які страждають депресивним розладом, схильні відчувати негативні емоції частіше, ніж здорові люди. Але це ще не все. Виявляється, ця тенденція також сильна, навіть якщо людина просто згадує важкі події зі свого минулого життя.