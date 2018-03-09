Зазвичай високий рівень холестерину в крові пов'язують з серцево-судинними захворюваннями, але холестерин має безліч функцій.

Медики з'ясували, що високий рівень холестерину може бути корисний для здоров'я.

Американські вчені з Іканської медичної школи встановили взаємозв'язок між відносно високою концентрацією холестерину в крові і рівнем когнітивних здібностей у людей похилого віку, розповідає Medical News Today.

Дослідники проаналізували дані 1 897 осіб. На момент початку експерименту у всіх учасників когнітивні функції були в нормі. Протягом наступних десятиліть вчені фіксували зв'язок між рівнем холестерину і випадками виражених когнітивних порушень у людей середньої та старшої вікової групи.

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Фахівці з'ясували, що учасники віком 75-84 років, у яких рівень холестерину був вищим, ніж в середньому віці, стикалися з когнітивними порушеннями на 50% частіше. Однак у добровольців у віці від 85 до 94 років відносно висока концентрація холестерину в крові в порівнянні із середнім віком, навпаки, знижувала ризик розвитку когнітивних порушень.

Зазвичай високий рівень холестерину в крові пов'язують з серцево-судинними захворюваннями. Але холестерин має безліч функцій. Він використовується організмом для синтезу вітаміну D і деяких гормонів. Також ця речовина є важливим компонентом клітинних мембран і бере участь у передачі сигналів між клітинами.