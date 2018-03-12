Бажання постійно робити селфі офіційно визнано психічним розладом (відео)
10:18, 12 березня 2018Зарубіжні новини
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Селфітіс має три клінічні стадії.
Розлад учені назвали "селфітіс" / pixabay.com
Американська психіатрична асоціація офіційно визнала бажання робити селфі психічним розладом.
Розлад учені назвали "селфітіс". Хвороба має три стадії: прикордонну, гостру та хронічну, пише ТСН.
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