Бажання постійно робити селфі офіційно визнано психічним розладом (відео)

Селфітіс має три клінічні стадії.

Американська психіатрична асоціація офіційно визнала бажання робити селфі психічним розладом. Розлад учені назвали "селфітіс". Хвороба має три стадії: прикордонну, гостру та хронічну, пише ТСН. Третя категорія має неконтрольоване бажанням фотографувати себе цілодобово і розміщувати всі зроблені фотографії в соціальних медіа понад 6 разів на день.

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