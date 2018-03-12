Бажання постійно робити селфі офіційно визнано психічним розладом (відео)

10:18, 12 березня 2018
Зарубіжні новини
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pixabay.com

Розлад учені назвали "селфітіс". Хвороба має три стадії: прикордонну, гостру та хронічну, пише ТСН.

Третя категорія має неконтрольоване бажанням фотографувати себе цілодобово і розміщувати всі зроблені фотографії в соціальних медіа понад 6 разів на день. 

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Теги: #психічне здоров'я#смерть через селфі#психічні захворювання