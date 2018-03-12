Хвороба "Ікс": експерти ВООЗ заявили про появу невідомого смертельного патогена

На думку фахівців, ця хвороба може стати більш серйозною, ніж лихоманка Ласса і вірус Ебола.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила медичних працівників у всьому світу про появу нового смертельного епідемічного захворювання, яке викликається невідомим патогеном.

У ВООЗ позначили її як хвороба "Ікс", пише Daily Star.

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«Судячи з усього, наступний спалах буде таким, якого ми раніше не спостерігали... Здається, дивно називати хворобу «Ікс», але ми позначили її так, оскільки ми ще ведемо роботу з підготовки вакцин і діагностичних тестів», - повідомив виконавчий директор Норвезького дослідного ради та науковий консультант ВООЗ Джон-Арне Роттінген.

Вчені на даний момент не знають патоген, який викликає хворобу "Ікс". Імовірно, вона передається через спілкування з тваринами або контакті з ВІЛ-інфікованими, проте конкретний патогенез не встановлено.

На думку фахівців, ця хвороба може стати більш серйозною, ніж лихоманка Ласса і вірус Еболи. Ці захворювання вбили більше 11 000 осіб в Африці. Останній потужний спалах лихоманки Ласса стався в цьому році, за кілька тижнів в Нігерії загинули більше ста чоловік, рівень смертності досяг 23,8 відсотка.