Учені назвали вид спорту, що уповільнює процеси старіння

Велоспорт підвищує активність вилочкової залози, яка відповідає за імунний захист організму.

Учені із Бірмінгемського університету і Королівського коледжу Лондона довели, що заняття велоспортом сприяє уповільненню процесів старіння.

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У дослідженні взяли участь 125 велолюбителів віком від 55 до 79 років. Чоловікам дали завдання проїхати сто кілометрів за 6,5 годин, а жінкам подолати відстань в 60 кілометрів всього за 5 годин і 30 хвилин, пише Medical Xpress.

Після цього учасники експерименту пройшли лабораторні тести. Їхні результати порівняли з даними більше сотні людей віком від 20 до 80 років, які не займаються велоспортом.

Результати експерименту науковців вразили. Любителі велоспорту навіть у похилому віці не втратили силу і м'язову масу, також у них був низький рівень жиру і холестерину. У чоловіків високий вміст тестостерону.

Було доведено, що велоспорт підвищує активність тимусу, або вилочкової залози, яка відповідає за імунний захист організму. З віком, тимус зменшується, але у літніх велосипедистів він виробляє стільки ж клітин імунної системи, скільки й у молодих.