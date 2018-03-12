Учені назвали важливий чинник, що впливає на здатність запам'ятовувати інформацію

Поліпшити здатність людини до запам'ятовування можна, якщо під час сну проводити транскраніальну електричну стимуляцію.

Науковці виявили важливий чинник, що впливає на здатність запам'ятовувати інформацію.

Вчені Йоркського університету (Велика Британія) дослідили, яким чином тривалість сну впливає на здатність людини запам'ятовувати нову інформацію, пише Current Biology.

Сон відіграє важливу роль у формуванні та збереженні нових спогадів. Вчені вирішили виявити, як розвиток пам'яті пов'язаний зі шпинделями сну - вибухами коливальної мозкової діяльності, яку фіксує електроенцефалограма (ЕЕГ).

Читайте такожНове дослідження підтвердило, що дотики близьких людей полегшують біль

Науковці вважають, що поліпшити здатність людини до запам'ятовування можна, якщо під час сну проводити транскраніальну електричну стимуляцію.

Експеримент, проведений на добровольцях, показав правильність висновків дослідників.

Піддослідним говорили прикметники і пов'язані з ними асоціації. Потім промовляли ці прикметники під час, коли вони дрімали. ЕЕГ виявила, що у людей виникали саме відповідні асоціації. Таким чином, шпинделі сну безпосередньо пов'язані зі здатністю запам'ятовувати. Як вважають вчені, їхнє відкриття зможе допомогти людям, у яких спостерігаються труднощі в навчанні.