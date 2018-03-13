Чим харчуватися, щоб довго жити: вчені озвучили результати нового дослідження

Найефективніший спосіб знизити активність мікроглії в мозку, пов'язану зі старінням і ожирінням, - дієта з низьким вмістом жирів і калорій.

Учені Гронінгенського університету в Нідерландах, озвучили результати нового дослідження, присвяченого взаємозв'язкам між харчуванням і старінням організму.

Читайте такожМедики розповіли про користь безглютенової дієти

Вчені довели, що вживання продуктів із низьким вмістом жирів і невеликою кількістю калорій перешкоджає старінню центральної нервової системи, а фізичні вправи менш ефективні для схуднення, ніж дієта, пише Frontiers in Molecular Neuroscience.

Дослідження із застосуванням таких модельних організмів, як гризуни, виявили, що старіння і ожиріння супроводжуються хронічними запальними процесами в специфічних областях мозку, включаючи гіпоталамус, мозолисте тіло і звід мозку, що складається з білої речовини. Головну роль в цьому відіграють мікроглії — клітини імунної системи (макрофаги), беруть участь в руйнуванні і поглинання чужорідних агентів і загиблих клітин.

У ході експерименту були використані миші у віці шести місяців або двох років, які сиділи на дієті або з високим, або з низьким вмістом жирів. При цьому старішим гризунам давали їжу з низьким вмістом калорій або їм було забезпечено доступ до бігових колес. Виявилося, що найефективнішим способом знизити активність мікроглії в мозку, пов'язану зі старінням і ожирінням, була дієта з низьким вмістом жирів і калорій.