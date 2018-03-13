Названо країну, де живе найбільше наркоманів

У світі щороку внаслідок передозування наркотиками гине, щонайменше, 190 тисяч осіб.

На 61-й сесії Комісії з наркотичних засобів названо країни, де живе найбільша кількість споживачів наркотиків.

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У світі щороку внаслідок передозування наркотиками, зазвичай, опіойдами, гине, щонайменше, 190 тисяч осіб. Значна частка з них – молоді люди. Найбільше наркоманів у США - 28,6 млн. осіб у віці 12 років і старше, повідомляють Новини ООН.

Ці та інші проблеми обговорюють учасники 61-ї сесії Комісії з наркотичних засобів. Звертаючись до її учасників з відеопосланням, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав їх намітити найбільш збалансований курс боротьби з наркотиками: покінчити з організованою злочинністю та забезпечити захист і лікування наркозалежних осіб.

На сьогоднішній день приблизно чверть мільярда людей хоча б один раз вживали наркотики. Серед них - 12 відсотків наркозалежних осіб, які потребують допомоги та лікуванні. 17,4 млн. осіб вживають наркотики шляхом ін'єкцій. Майже щовосьмий ін'єкційний наркоман живе з ВІЛ-інфекцією. Такі дані містяться в одній із доповідей, представлених на розгляд Комісії з наркотичних засобів.

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До порядку денного 61-ї сесії, що проходить під головуванням посла Мексики Алісії Буенростро Масье, є питання щодо зміцнення заходів профілактики наркоманії в школах. Делегація Пакистану представила з цього питання проект резолюції Комісії.

Комісія з наркотичних засобів була заснована в 1946 році. Вона складається з представників 53 держав, що обираються Економічною і Соціальною Радою ООН (ЕКОСОР) терміном на чотири роки. Основна функція Комісії - здійснення спостереження за застосуванням міжнародних договорів з питань контролю над наркотичними засобами і психотропними речовинами.