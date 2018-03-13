У США схваленo новий препарат для лікування мультирезистентної ВІЛ-інфекції

FDA дозволила використання ібалізумаба.

У США схвалено новий препарат для лікування мультирезистентної ВІЛ-інфекції.

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволила використання ібалізумаба (ibalizumab-uiyk) в терапії дорослих пацієнтів з мультирезистентним ВІЛ-1. Новий препарат китайської компанії може застосовуватися в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами, пише Medscape.

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Противірусна активність ібалізумаба була продемонстрована у клінічних дослідженнях за участю 40 пацієнтів з мультирезистентним ВІЛ-1, які раніше пройшли лікування понад 10 різними антиретровірусними агентами.

В результаті застосування нових ліків вірусне навантаження знизилося у більшості пацієнтів вже через 1 тиждень після введення першої дози препарату. Через 24 тижні терапії ібалізумабом, вірусологічна супресія була досягнута у 43% учасників клінічного дослідження.