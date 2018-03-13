Стресом можна заразитися - вчені

Зміни в мозку, пов'язані зі стресом, можуть служити причиною багатьох психічних захворювань.

Стресом можна заразитися, а зміни в мозку, пов'язані зі стресом, можуть бути причиною багатьох психічних захворювань, в тому числі посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії і тривожного розладу.

Співробітники Університету Калгарі провели серію експериментів на мишах, пише Zee News.

Сформовані пари самок і самців розділяли. Потім одного з партнерів піддавали стресу і пару знову формували. Крім того, дослідники оцінювали активність специфічних нейронних мереж, що відповідають за реакцію на стрес.

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З'ясувалося, що зміни, які відбуваються в мозку після дії стресу, були однакові у обох партнерів. Миші, які зазнали стресу, подавали особливі хімічні сигнали. Вони виробляли феромони тривоги. А гризун, який виявив сигнал, сповіщав інших членів групи. Дослідники припускають, що подібний механізм передачі стресу є і у людей.