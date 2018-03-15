Мінеральна вода у пляшках містить мікропластик - дослідження

Забруднення різного ступеня було встановлене у 93 відсотках проб.

Результати міжнародного дослідження свідчать, що мінеральна вода у пляшках містить мікропластик.

Статистика продажів бутильованої води свідчить сама за себе: глобальний щорічний обіг у галузі становить близько 119 мільярдів євро (147 мільярдів доларів США), пише Deutsche Welle. Ці масштабні цифри, однак, можуть дещо затьмаритись результатами нового дослідження, опублікованого Orb Media (громадською журналістською мережею з центром у Вашингтоні) спільно з Deutsche Welle. Досліджувались продукти одинадцяти виробників, які були придбані у 19-ти місцях, розташованих у дев'яти країнах. Забруднення різного ступеня було встановлене у 93 відсотках проб.

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Люди вживають дедалі більше бутильованої води. Згідно з даними статистичного порталу Statista, у 2017 році ми випили близько 391 мільярда літрів води з пляшок. У 2012-му річний показник становив лише 288 мільярдів. Зважаючи на ці велетенські цифри, дослідження підняло важливе запитання: наскільки шкодить здоров'ю споживання маленьких та мікроскопічних частинок пластику?

Це - комплексне питання. Навіть зважаючи на те, що сьогодні в оточуючому середовищі мікропластик є всюдисущим, токсикологи поки що перебувають тільки на початку пошуку відповіді на нього. "Ми просто ще не знаємо, скільки цих частинок насправді потрапляють у кров", - каже керівник Центру екології навколишнього середовища Університету штату Аризона (США) Рольф Халден. "Багато з них можуть бути завеликими, - пояснює він. - І є небезпека потрапляння таких частинок у тканини організму".

Експертка у галузі отруйних для довкілля речовин Амстердамського вільного університету (Нідерланди) Гізер Леслі описує мікропластик як "забруднювач, що викликає занепокоєння". Вона має на увазі отруйну дію частинок пластику: "Якщо невеличкі частинки, скажімо, пластмаси, потрапляють у тканини організму, це може призвести до так званого оксидативного стресу, тобто процесу порушення клітин власлідок окислення, який, своєю чергою, спричиняє хронічні запалення". Наслідком цього ланцюга можуть бути багато захворювань, каже Леслі.

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На мишах відповідні досліди уже проводяться. Альберт Бройнінґ (Albert Braeuning), який працює токсикологом у німецькому Федеральному інституті оцінки ризиків, керує дослідами, у ході яких мишам вводять різні за розміром частинки. Тест тривав 28 днів, і зараз науковці оцінюють отримані дані та встановлюють, як мікропластик впливав на тканини організму тварин.

"За даними, які ми маємо на даний час, негативні ефекти не встановлені", - каже Бройнінґ. Незважаючи на це, продовжує він, потрібні подальші досліди для оцінки "людського аспекту". І потрібно багато часу для обробки великого масиву інформації і даних, додає Леслі. Це як дослідження паління або змін клімату - "часом минають десятиліття, перш ніж з'являються висновки".

Для токсикологів у вирішенні проблеми мікропластику йдеться не тільки про методи та процеси. "Ми масово виробляємо хімію вчорашнього дня, - каже Рольф Халден. - Споживач повинен чітко заявити, що він не хоче подальшого використання цих матеріалів".