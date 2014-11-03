Вченим вдалося виростити тканинноінженерний стравохід

Раніше подібні біоінженерні конструкції ґрунтувалися на складних каркасах з біоматеріалів, і в них розвивалися лише епітеліальні тканини.

Нова методика дозволяє використовувати просту структуру з єдиного полімеру, необхідну для доставки клітин, а клітини, групуючись, формують функціональний орган з усіма клітинними шарами. Клітини у вигляді органоїдних одиниць стравоходу були отримані зі стравоходів мишей або людей і імплантовані алогенним або імунодефіцитним мишам у полімерному біодеградуйованому лоскуті. При певному розташуванні різних клітин вдалося отримати всі ключові компоненти стравоходу, як епітелій, так і м'язовий шар. Були визначені диференційовані супрабазальні або проліферативні базальні шари епітелію, м'язи і нерви. Відстеження походження клітин у новій тканини показало, що елемент нової структури може створюватися клітинами з різних органоїдних одиниць. Диференціювання клітин залежить від їх походження і від впливу сусідніх клітин.

Автори вважають, що ця робота приведе до практичної клінічної методики відновлення стравоходу після ушкоджень і його створення у дітей з вадами розвитку.

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