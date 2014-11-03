Для боротьби з лихоманкою Ебола Китай відправить в Африку елітний підрозділ військових

Китай направить в Ліберію елітний підрозділ Народно-визвольної армії для боротьби з епідемією лихоманки Ебола. Про це заявили в МЗС Китаю, пише Reuters.

Китай відгукнувся на заклик ООН до країн надати підтримку Західній Африці.

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Китайські військові вже мають досвід роботи в регіонах уражених епідеміями, зокрема в 2002 році, коли була небезпека розповсюдження важкого гострого респіраторного синдрому. Зараз китайські військові побудують лікувальний центр у Ліберії, розрахований на 100 ліжок. Для обслуговування центру в країну буде направлено 480 військових медиків.

На боротьбу з лихоманкою Ебола Китай вже пожертвував 750 млн юанів ($ 123 млн). "Допомога Китаю не припиниться, поки епідемія Ебола не буде ліквідована в Західній Африці", - заявили в МЗС Китаю.