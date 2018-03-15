Як розпізнати підроблені ліки проти грипу: рекомендації фармацевтів
14:02, 15 березня 2018Зарубіжні новини
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Імуномодулятори не допоможуть при грипі.
Таблетки не зменшують тяжкість і тривалість грипу / newsru.co.il
FDA попереджає про шахрайство, пов'язаному з продажем контрафактних препаратів та препаратів з недоведеною ефективністю для лікування і профілактики грипу.
У релізі FDA звертає увагу, що такі твердження можуть говорити про те, що продукт є шахрайським:
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- зменшує тяжкість і тривалість грипу;
- є безпечною альтернативою вакцинації;
- запобігає зараженню грипом;
- є ефективним засобом для лікування грипу;
- забезпечує швидке одужання;
- підтримує природний імунний захист для боротьби з грипом.
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