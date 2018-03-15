Як розпізнати підроблені ліки проти грипу: рекомендації фармацевтів

Імуномодулятори не допоможуть при грипі.

FDA попереджає про шахрайство, пов'язаному з продажем контрафактних препаратів та препаратів з недоведеною ефективністю для лікування і профілактики грипу.

У релізі FDA звертає увагу, що такі твердження можуть говорити про те, що продукт є шахрайським:

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- зменшує тяжкість і тривалість грипу;

- підвищує імунітет;

- є безпечною альтернативою вакцинації;

- запобігає зараженню грипом;

- є ефективним засобом для лікування грипу;

- забезпечує швидке одужання;

- підтримує природний імунний захист для боротьби з грипом.