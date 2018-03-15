Медики розповіли про симптоми ниркових хвороб

До тривожних симптомів проблем з нирками належать: слабкість, запаморочення, зниження якості пам'яті та концентрації.

Якщо людина постійно відчуває себе втомленою, це може бути ознакою ниркової недостатності.

Нирки виробляють гормон еритропоетин, який сигналізує про те, що потрібно виробляти червоні кров'яні клітини, які переносять кисень, пише Times.

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Скорочення рівня гормону означає падіння концентрації кисню в м'язах, мозку, що зумовлює розвиток анемії. Підсумок - втома.

Через анемію людина може скаржитися на те, що він постійно мерзне. З цієї ж причини і внаслідок підвищеного вироблення рідини в організмі можлива поява задишки. До тривожних симптомів проблем з нирками належать: слабкість, запаморочення, зниження якості пам'яті і концентрації. Свербіж теж може бути наслідком нездатності нирок нормально відфільтрувати токсини з крові. Іноді на тлі скупчення відходів життєдіяльності в крові (уремія) їжа може на смак нагадувати метал; з'являється нудота і блювота. Це призводить до зниження апетиту і втрати ваги. Притому в диханні людини відчувається аміак.

Набряклість в руках, ногах, набрякле обличчя, зміна звичного графіка сечовипускання (наприклад, доводиться частіше вставати вночі), збільшення або скорочення обсягу сечі, - ось симптоми, які говорять про необхідність звернутися до лікаря. За словами медиків, нерідко при ураженні нирок сеча стає блідою і при сечовипусканні людина відчуває підвищений тиск, що ускладнює сам процес. Сеча буває і темної, іноді з кров'ю. Піна в сечі свідчить про підвищений рівень білка, що є однозначною аномалією.