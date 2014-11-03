Вітамін D знижує частоту астматичних нападів

Відомо, що астму не можна вилікувати, але можна контролювати за допомогою ліків, уникнення алергенів і інших речовин, що провокують напади. У новому дослідженні вчені з Університету Тель-Авіву виявили простий спосіб боротьби з нападами астми, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Дослідники вивчили рівні вітаміну D в організмі у 307900 людей. Вони врахували ключові фактори ризику розвитку астми (ожиріння, куріння і наявність інших хронічних захворювань). У дослідженні брала участь 21000 хворих на астму. Виявилося, у 25% хворих, що страждали від дефіциту вітаміну D, напади траплялися частіше. У недавньому минулому вони перенесли, принаймні, один напад.

Дослідники рекомендують людям з астмою, яким не допомагають медикаменти, здати аналіз на вміст вітаміну D в організмі. Ймовірно, при дефіциті вітаміну D знизити частоту нападів астми вдасться за допомогою спеціальних добавок.