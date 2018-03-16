Інфекційні хвороби зумовлюють розвиток серцево-судинних захворювань - учені

Люди, які перенесли інфекційні захворювання дихальних або сечовивідних шляхів, стикалися з інфарктом на 40% частіше за інших, а з інсультом - в 2,5 рази частіше.

Британські вчені з'ясували, що інфекції дихальних і сечовивідних шляхів впливають на здоров'я серця набагато сильніше, ніж вважалося раніше, пише Zee News.

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Фахівці з Астонського університету проаналізували дані 34027 пацієнтів, госпіталізованих з інфекцією сечовивідних або дихальних шляхів. До контрольної групи увійшли добровольці без інфекцій. Були враховані такі фактори, як стать, вік, вага, етнічна приналежність, шкідливі звички і супутні захворювання.

Дослідники виявили: люди, які перенесли інфекційні захворювання дихальних або сечовивідних шляхів, стикалися з інфарктом на 40% частіше за інших, а з інсультом - в 2,5 рази частіше. При цьому смертність від серцево-судинних патологій серед них також виявилася в кілька разів вище. Інфекції збільшували ризик проблем серцем сильніше за ожиріння.

Серцево-судинні патології - одна з найчастіших причин смерті в світі. До головних чинників ризику хвороб серця зазвичай відносять гіпертонію, діабет і ожиріння.