Сумна музика викликає позитивні емоції

У дослідженні вчених з Вільного Університету Берліна взяли участь понад 770 осіб зі всього світу. Дослідники виявили, що сумна музика може пробудити позитивні почуття, такі як спокій або ніжність. Крім того, у неї є й інші плюси, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Люди слухають сумну музику, щоб впоратися з негативними переживаннями, а іноді просто заради задоволення. Така музика втішає, і, слухаючи її, ми починаємо відчувати себе краще. Також сумні пісні дозволяють відчувати печаль і позбавлятися від негативу без наслідків для повсякденного життя.

Багато респондентів відзначили: коли вони були в поганому настрої, сумна музика часто покращувала їх стан, створюючи емоційний поштовх. Такі пісні допомагають виплеснути свої емоції. Вони підштовхують людей до роздумів і переоцінки своїх переживань, думок і почуттів.