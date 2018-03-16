Учені несподівано виявили уривки медичного трактату давньогрецького лікаря Галена

Гален заклав основи сучасної медицини, займаючись лікуванням в Стародавньому Римі.

Праці Галена вивчалися в медичних університетах до XIX століття / youtube.com Праці Галена вивчалися в медичних університетах до XIX століття / youtube.com

Учені виявили в стародавній книзі уривки медичного трактату давньогрецького лікаря Галена.

Національна прискорювальна лабораторія SLAC Міністерства енергетики США зробила дивовижне відкриття. Її співробітники виявили сліди тексту з медичного трактату давньогрецького лікаря Галена на пергаменті з християнськими псалмами, датованими XI століттям, пише Science Alert.

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Повідомляється, що робота Галена була спочатку переписана на пергамент сирійською мовою в VI столітті невідомим автором в монастирі Святої Катерини. Через 500 років чорнило були зішкребти, а папір використовували для нанесення релігійних текстів. Причина проста - брак паперу. Відкриття вдалося зробити завдяки рентгенівським променям, які були згенеровані на прискорювачі часток в SLAC. Дана методика дала можливість виявити крихітні частинки більш древніх чорнила в волокнах паперу.

До слова сказати, раніше вчені намагалися дослідити пергамент. Однак тоді використовувалися УФ-промені і інфрачервоне випромінювання, а також електромагнітні хвилі. Але ці дослідження не дали результату.

Гален заклав основи сучасної медицини, займаючись лікуванням в Стародавньому Римі. Він робив ставку на правильну дієту разом з лікарськими засобами на основі витяжок з рослин, сиропів, вин, суміші оцту і меду.

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Праці Галена вивчалися в медичних університетах до XIX століття включно. Наприклад, він розробив теорію про те, що мозок контролює руху за допомогою нервової системи, що актуально донині. Гален описав, близько 300 м'язів в людському тілі, роль серця, головного і спинного мозку. Він довів, що після травми спинного мозку пропадає чутливість тіла (проводив досліди по перерезке спинного мозку у свиней), а артерії наповнені кров'ю (створив першу в історії фізіології теорію кровообігу).