Ідеальний час для вживання кави

Більшість із нас розпочинає ранок із чашки гарячої кави. Американські учені провели ретельне дослідження і встановили кращий момент для споживання гарячого напою.

«Представники Університету здоров’я у Бетесді, штат Меріленд, дійшли висновку, що краще всього пити каву між 9:30 і 11:30 ранку. Наприклад, о 10:30. Саме в цей час кофеїн краще всього взаємодіє з важливим гормоном кортизолом. Він відповідає за внутрішній годинник людського організму», – відзначає видання.

Рівень кортизолу підвищується вранці, відразу після пробудження, і залишається високим до 9 годин ранку, після чого починає різко падати. Саме у цей момент йому потрібна сильна «зарядка». Інакше, якщо пити каву раніше, коли в організмі ще не накопичилося достатньої кількості кортизолу, то ваша чутливість до кофеїну різко знизиться. Тому багато кому для того, щоб прокинутися, доводиться випивати не одну, а дві чашки кави.