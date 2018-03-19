Пересадка стовбурових клітин може врятувати пацієнтів із розсіяним склерозом - результати дослідження
10:29, 19 березня 2018Зарубіжні новини
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Рік по тому в групі пацієнтів, яким були пересаджені стовбурові клітини, тільки у одного пацієнта стався рецидив.
Пересадка стовбурових клітин пацієнта з розсіяним склерозом може зупинити рзвітія хвороби і позбавити від симптомів. / Фото: newsru.co.ilil
Дослідження, проведене міжнародною групою медиків, показало, що пересадка стовбурових клітин пацієнта з розсіяним склерозом може зупинити розвиток хвороби і позбавити від симптомів.У дослідженні брали участь близько 100 пацієнтів в лікарнях Чикаго (США), Шеффілда (Велика Британія), Уппсали (Швеція) і Сан-Паулу (Бразилія), повідомляє BВС.
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Всі пацієнти страждають на зворотньо-ремітирувальний розсіяний склероз, при якому за нападами і загостреннями слідує період ремісії.
Половині пацієнтів виконано пересадку стовбурових клітин, половина отримувала препарати.
Рік по тому в групі пацієнтів, яким були пересаджені стовбурові клітини, тільки у одного пацієнта стався рецидив. У другій групі рецидив наступив у 39 пацієнтів. Три роки по тому дослідники спостерігали погіршення симптомів у другій групі і часткове зникнення симптомів в першій групі.
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