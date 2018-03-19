Пересадка стовбурових клітин може врятувати пацієнтів із розсіяним склерозом - результати дослідження

10:29, 19 березня 2018
Зарубіжні новини
162
В Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день / Фото: newsru.co.il

Читайте такожІнфекційні хвороби зумовлюють розвиток серцево-судинних захворювань - учені

Всі пацієнти страждають на зворотньо-ремітирувальний розсіяний склероз, при якому за нападами і загостреннями слідує період ремісії.

Половині пацієнтів виконано пересадку стовбурових клітин, половина отримувала препарати.

Рік по тому в групі пацієнтів, яким були пересаджені стовбурові клітини, тільки у одного пацієнта стався рецидив. У другій групі рецидив наступив у 39 пацієнтів. Три роки по тому дослідники спостерігали погіршення симптомів у другій групі і часткове зникнення симптомів в першій групі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стовбурові клітини#розсіяний склероз#новітні медичні технології