В Ємені завершилася масштабна кампанія з вакцинації проти дифтерії

Кампанія охопила майже 2,7 млн дітей у віці від 6 тижнів до 15 років.

ВООЗ, ЮНІСЕФ та національні органи охорони здоров'я завершили широкомасштабну кампанію з вакцинації проти дифтерії для боротьби з поширенням захворювання в Ємені.

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Кампанія охопила майже 2,7 млн дітей у віці від 6 тижнів до 15 років в 11 районах. Вона проходила в районах, в яких повідомлялося про випадки дифтерії, і таких з високим ризиком поширення інфекції. Під час кампанії було мобілізовано понад 6000 медичних працівників.

Спалах дифтерії, про яку вперше було повідомлено в жовтні 2017 р., швидко поширилася по всій країні, охопивши понад 1300 осіб і забравши життя понад 70 осіб. Майже 80% всіх випадків відмічено серед дітей та молодих людей у віці до 25 років.

Швидке розповсюдження дифтерії в Ємені підкреслює основні прогалини в плановому охоплення вакцинацією в останні роки і вказує на неефективність системи охорони здоров'я. Тільки 50% всіх медичних установ у країні частково або повністю функціонують.

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В листопаді і грудні 2017 р. ВООЗ і ЮНІСЕФ вакцинували майже 450 тис. дітей у віці до 7 років проти дифтерії у Іббі – найбільш постраждалому від інфекції районі, на який припадає майже 35% усіх зареєстрованих випадків захворювання.