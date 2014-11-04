У 20% випадків шизофренію зумовлюють паразити - медики

За даними медиків, близько третини населення планети заражені цією бактерією, яка живе і розмножується в мозку людини і його м'язах часто без видимих симптомів. Це захворювання, яке називається токсоплазмоз, призводить в результаті до патологічних змін особистості та поведінки.

Крім цього, було доведено, що деякі антипсихотичні препарати здатні зупиняти розмноження паразита.

Враховуючи ці дані, Гері Сміт вивчив статистику пацієнтів, інфікованих T.gondii, і дійшов висновку, що своєчасна діагностика зараження паразитом дозволила б запобігти п'ятій частині всіх випадків шизофренії. Професор також зазначив, що в деяких країнах, де поширеність T.gondii особливо висока, рівень захворюваності на шизофренію також значно підвищений.

Гері Сміт вважає, що серйозне розгляд доказів, наведених у його роботі, приверне увагу науковців до проблеми боротьби з токсплазмозом.

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