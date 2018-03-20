У європейському регіоні знижуються показники захворюваності на туберкульоз - ВОО

Основні причини епідемії в Європі - низький рівень виявлення випадків туберкульозу і неефективність лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю.

Кількість нових випадків туберкульозу в Європейському регіоні ВООЗ за останнє десятиліття знижувався рекордними темпами: в середньому на 4,3 відсотка в рік.

Однак і цього недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на краще і покласти край епідемії до 2030 року, повідомляють Європейському бюро ВООЗ.

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Автори Плану дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 роки стверджують, що рішучі заходи дозволять протягом наступних п'яти років врятувати понад 3 мільйони життів і заощадити 48 млрд. доларів.

Головні причини епідемії в Європі - низький рівень виявлення випадків туберкульозу і неефективність лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Незважаючи на успіхи в цих областях, за даними ВООЗ, в Європейському регіоні залишається непоміченим кожен четвертий випадок цієї форми захворювання. А регіональний План передбачає досягнення показника в 85 відсотків. Що стосується лікування, то в ВООЗ поставили за мету домогтися лікування пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом в 75 відсотках випадків.

«Ми не повинні втрачати пильність - навіть там, де поширеність туберкульозу в цілому низька, - заявила директор Європейського центру з контролю над захворюваннями Андреа Аммон. - Ризик відродження цього захворювання, що передається повітряним шляхом, як і раніше високий, особливо в світлі зростаючої мобільності населення та поширення погано піддається лікуванню туберкульозу з лікарською стійкістю ».