Учені виявили ще одну причину розвитку діабету 2-го типу

Ліки, що знижують рівень глюкози в крові, не є достатньо ефективним засобом від діабету.

Вчені виявили ще одну причину розвитку діабету 2-го типу.

Німецькі іследоваітелі довели: резистентність клітин до інсуліну може бути викликана збільшенням концентрації в крові метилгліоксалю (MG) - метаболіти глюкози. Таким чином, ліки, що знижують рівень глюкози в крові, не є достатньо ефективним засобом від діабету, повідомляє Medical Xpress.

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Фахівці з Німецького центру дослідження раку спільно з співробітниками Гейдельберзького університету провели дослідження впливу метилгліоксалю на організм мух. Вчені відключали у піддослідних комах ген, який кодує фермент, що руйнує метилгліоксалю.

Незабаром мухи придбали резистентність до інсуліну. Через деякий час комахи стали страждати ожирінням, а концентрація цукру в їх крові зросла. Дослідники вважають результати експерименту підтвердженням теорії про те, що підвищений рівень глюкози - це наслідок, а не причина діабету 2-го типу.

Зазвичай головною причиною розвитку діабету 2-го типу називали підвищений рівень глюкози в крові.