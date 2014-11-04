Робота в нічні зміни передчасно зістарює мозок - дослідження

Дослідження, опубліковане в журналі Occupational and Environmental Medicine, стверджує, що десять років позмінної робити зістарюють мозок більш ніж на шість років.

Внутрішній годинник організму передбачає, що людина має бути активною в день і відпочивати вночі.

Руйнівний вплив на організм роботи всупереч біологічному годиннику - від раку молочної залози до ожиріння - є добре відомим.

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Тепер дослідження команди науковців з Університету Свонсі і Університету Тулузи, в якому брали участь 3 тис. французів, засвідчили згубний вплив такої роботи також і на мозок.

Мозок природно старішає з віком, але дослідники кажуть, що робота в нічні зміни прискорює цей процес.

Люди, які працювали позмінно більше 10 років, демонстрували такі ж результати, як і ті, що старші за них на 6,5 років.

Доктор Філіп Такер, член дослідницької групи у Свонсі, розповів BBC, що під час тестів вони спостерігали "істотне зниження функції головного мозку".

Після того, як люди переставали працювати в нічні зміни, спостерігалось певне покращення, але для того, щоб повернутися до норми, знадобилось п'ять років.

За словами Майкла Гастінгса, з Лабораторії молекулярної біології UK Medical Research Council, "зворотність (старіння мозку. - Ред.) є справді дивовижним відкриттям, ... адже незалежно від того, наскільки серйозними є відхилення, завжди є надія на одужання".

За його словами, що отримані результати можуть мати важливе значення у вивченні слабоумства, яке схожим чином впливає на порушення сну, як і позмінна робота.

Водночас професор Дерк-Ян Дейк з Центру дослідження сну графства Суррей застерігає, що пенсіонери, які свого часу працювали по змінах, сплять гірше, аніж ті, що ніколи не працювали вночі.

"Ми змирилися, що позмінна робота може погано впливати на фізичне здоров'я, але це (дослідження - Ред.) показує, що діяльність мозку також зазнає впливу, і я думаю, що такий висновок здивує багатьох людей".

BBCUkrainian.com