Вчені розвінчали міф про користь молока





BBC повідомляє про дослідження команди вчених з Уппсальського університету (Швеція), які вивчили харчові звички 61.400 жінок і 45.300 чоловіків і спостерігали за їх здоров'ям протягом 20 і 11 років відповідно.

В ході спостереження вчені дійшли висновку, що серед жінок, які пили більше 680 мл молока (або трьох склянок) в день, переломи траплялися частіше, ніж серед тих, хто пив менше. Більш того, ризик смерті любительок молока був у два рази вище.

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Серед чоловіків була виявлена аналогічна, але менш виражена тенденція. За даними професора Карла Мікалссона, учасники, які вживали великі дози молока, що традиційно вважалося за джерело кальцію, на 50% частіше ризикували зламати стегно.

Інша картина спостерігалася при вживанні кисломолочних продуктів: пристрасть до йогуртів та сирів пов'язана з низьким ризиком переломів.

Професор Мікалссон вважає, що подібні результати можуть пояснюватися високим вмістом цукру в молоці, який, як показали дослідження на тваринах, прискорює процес старіння. Однак він зазначає, що до отриманих даних варто поставитися з обережністю, бо не були розглянуті інші фактори: фізична активність та індекс маси тіла.

Вчені рекомендують вибирати збалансовану дієту і підкреслюють, що недостатнє споживання кальцію (менше 400 мг на день) є чинником розвитку остеопорозу.

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