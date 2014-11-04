Серце має свою імунну систему

Якщо відрізати шматочок серця новонародженого мишеняти, він відросте знову. Виконайте те ж саме на дорослій миші, і на її серце з'явиться величезний рубець. В чому справа?

Техаські вчені припускають: можливо, підвищена здатність до регенерації у юних особин пов'язана з різицею в організації імунної системи. У дорослих особин імунні клітини, в тому числі макрофаги, утворюються в кістковому мозку. У юних особин, мабуть, зберігаються макрофаги, специфічні для конкретних органів, що утворені під час ембріонального розвитку, і вони, на відміну від «дорослих» макрофагів, здатні допомагати відновленню тканин.

Дослідники виявили, що «сердечні» і «кістковомозкові» макрофаги відрізняються принаймні вмістом одного білка - CCR2. У імунних клітин самого серця його немає. При цьому якщо заблокувати роботу CCR2 в «кісткомозкових» макрофагах, і одночасно пошкодити серце, то його відновлення відбувається швидше і повніше.

Якщо дані вірні і для людей, можна буде розробити ефективні ліки для відновлення серця після його зупинки і "перезавантаження". Ряд препаратів-інгібіторів CCR2 зараз проходить клінічні випробування в якості ліків від ревматоїдного артриту. Тому потенційні формули для препаратів, що відновлюють роботу серця, вже є.

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