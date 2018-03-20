Кава пригнічує апетит - дослідження

Вживання кави сприяє зниженню ваги і зменшує ризик діабету 2 типу.

Дослідження учених з Фейнбергской медичної школи при Північно-Західному університеті підтвердили, що кава сприяє зниженню апетиту.

Фахівці провели аналіз динаміки понад 800 метаболітів крові у людей, які, відповідно до інструкції, на першому етапі дослідження не вживали кави, а потім випивали по 4-8 чашок на день, пише Wiley.

Виявилося, що регулярне вживання кави знижує рівень метаболітів, пов'язаних з ендоканабіноїдною системою.

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Широко поширена гіпотеза про те, що кофеїн підвищує метаболізм жирів і регулювати рівень глюкози, тим самим впливаючи на вагу людини.

Учені припускають, що це може бути пов'язано зі зміною саме харчової поведінки.

Раніше було показано, що ендоканабіноїдна система забезпечує контроль за низкою функцій організму: роботи нервової та імунної систем, енергетичного обміну та репродукції, зростання і диференціації клітин. Автори нового дослідження в подальшому планують вивчити вплив кави на кожну з цих функцій.

Медики неодноразово відзначали, що вживання кави сприяє зниженню ваги і зменшує ризик діабету 2 типу.