Як запобігти передчасному старінню: результати нового дослідження

За передчасного старіння порушується процес ділення клітин і робота імунної системи.

Американські дослідники озвучили результати нового дослідження, присвяченого запобіганню передчасного старіння.

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Вчені з Сент-Луїського університету в США вивчили механізм роботи клітин у дітей з синдромом Хатчінсона-Гілфорда, при якому відбувається передчасне старіння шкіри і внутрішніх органів, пише EurekAlert.

Дослідники дійшли висновку, що при передчасному старінні порушується процес ділення клітин і робота імунної системи. Однак цей процес можна звернути з допомогою вітаміну D, який здатний поліпшити стан клітини, омолоджуючи її.

Синдром Хатчінсона-Гілфорда — рідкісне генетичне захворювання, яке пов'язане з генними мутаціями і може проявитися у дітей у віці двох-трьох років. Воно проявляється атрофією м'язів, старінням шкіри, випаданням волосся і втратою кісткової маси.