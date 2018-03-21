Медики розповіли про важливу причину, що зумовлює хронічну втому людини

Синдром хронічної втоми супроводжується безсонням, браком життєвих сил і головним болем.

Медики розповіли про важливу причину синдрому хронічної втоми. Медичні дослідження вже показували, що причина ховається в порушених імунних процесах.

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Учені Гронінгенського університету з'ясували, що кров людей, які страждають синдромом хронічної втоми, схожа за складом з кров'ю пацієнтів, які страждають від нестачі гормонів щитовидної залози, пише Frontiersin.

Синдром хронічної втоми супроводжується безсонням, брак життєвих сил і головним болем. Ці симптоми, як і багато інші, характерні для гіпотиреозу. Тому наявність зниженої концентрації двох головних гормонів щитовидної залози, Т3 і Т4, у людей з синдромом не стало несподіванкою. Паралельно спостерігалася висока концентрація тиротропіну (гормону гіпофіза).

Тепер вчені планують з'ясувати, чи можуть добавки з йодом і зовнішнє введення гормону щитовидної залози (Т3) допомогти в даному випадку.