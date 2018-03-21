Працівники оборонної промисловості піддаються високому ризику захворіти на рак - дослідження

Серед цієї групи населення ризик захворювання більш ніж одним видом раку у 4 рази вище середніх показників.

Згідно з дослідженням учених Ізраїлю, серед військовослужбовців та працівників оборонної промисловості, робота яких пов'язана з обслуговуванням радарів, ризик онкологічних захворювань в 4,5 рази перевищує середні показники.

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Насамперед, йдеться про онкологічні захворювання імунної системи, таких як лімфома і лейкемія, повідомляють Новини Ізраїлю.

Дослідження проводилося професором Еліягу Ріхтером, керівником клініки виробничої та екологічної медицини при медичному факультеті Єврейського університету в Єрусалимі.

Висновки Ріхтера засновані на аналізі даних щодо захворювань військовослужбовців і працівників оборонної промисловості в Ізраїлі, Італії і Бельгії. Вибірка становила 47 осіб, з яких 19 захворіли різними видами раку.

Також серед цієї групи населення ризик захворювання більш ніж одним видом раку у 4 рази вище середніх показників.

Результати даного дослідження піддаються критиці не тільки в Цахалі, що було очікувано, але і з боку колег-медиків.