Учені назвали найкориснішу для жінок дієту

У жінок, раціон яких найбільше нагадував Середземноморську дієту, мінеральна щільність кісткової тканини виявилася вище.

Учені назвали найбільш корисну для жінок дієту.

У дослідженні вчених з Федерального університету Ріо-Гранді-ду-Сул взяли участь 103 здорових жінки, середній вік яких був 55 років, пише , повідомляє Medical Xpress.

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Менопауза в учасниць настала в середньому на 5,5 роки раніше терміну. Жінки пройшли обстеження та відповіли на питання про їжу.

У ході нового дослідження вчені встановили, що у жінок, раціон яких найбільше нагадував Середземноморську дієту, мінеральна щільність кісткової тканини у поперековому відділі хребта виявилася вищою, а м'язова маса - більшою. Фахівці врахували такі чинники, як куріння, використання гормональної терапії і рівень фізичної активності.

Середземноморська дієта передбачає вживання великої кількості фруктів, овочів, бобів і горіхів. Вона зменшує ризик хвороб серця, діабету, раку та деяких інших хронічних захворювань.