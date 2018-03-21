Китай скасує торгові мита на імпортні протипухлинні препарати
18:00, 21 березня 2018Зарубіжні новини
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Нова ініціатива про введення «нульового мита» буде вигідна ряду західних компаній.
Уряд КНР має намір і далі працювати над зниженням тарифів на імпортовані медикаменти / УНІАН
Китай відмовиться від торгових мит на імпортні протипухлинні препарати.
Глава уряду КНР Лі Кецян заявив про плани керівництва країни скасувати торговельні мита на імпортні препарати для лікування онкологічних захворювань. Він підкреслив, що уряд КНР має намір і далі працювати над зниженням тарифів на імпортовані товари першої необхідності, зокрема, медикаменти, пише FiercePharma.
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Зараз Китай обкладає митами ліки, що імпортуються з різних країн.
У грудні було проведено коригування, в результаті якої мито на ввезені з США медикаменти впали з 4-6% до 2%. Нова ініціатива про введення «нульового мита» буде вигідна низці західних фармкомпаній.
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