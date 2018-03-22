Однe з тисячі немовлят на Землі народжується із зайвою хромосомою

Для таких дітей дуже важливе значення має адекватна медична допомога,

Один з тисячі немовлят на Землі народжується із зайвою хромосомою.

Для таких дітей дуже важливе значення має адекватна медична допомога, програми раннього втручання, можливість нарівні з усіма отримувати освіту і спілкуватися з однолітками.

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21 березня в ООН відзначають Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Відповідне рішення Генеральна Асамблея прийняла в 2011 році. В цей день у багатьох країнах проходять заходи, присвячені людям з цією патологією. У нинішньому році головна тема заходів з нагоди Дня – участь людей з синдромом Дауна в суспільно-політичному і культурному житті.

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в середу пройшла 7-я Всесвітня конференція людей з синдромом Дауна. Також у нью-йоркській галереї «Saphira&Ventura» відкрилася мультимедійна виставка, присвячена бразильській моделі і актрисі з синдромом Дауна Тетяні Піанкастеллі.

Синдром Дауна – генетична патологія, при якій людина народжується з 47 хромосомами замість 46. Цей діагноз супроводжується порушеннями розумового і фізичного розвитку. У людей з синдромом Дауна набагато частіше бувають проблеми зі слухом і зором. 45 відсотків дітей із синдромом Дауна народжуються з вадами серця.