Чому потрібно спати в абсолютній темряві: рекомендації медиків

Будь-яке освітлення, навіть найслабше, порушує роботу внутрішнього годинника.

Медики радять спати в абсолютній темряві.

Будь-яке джерело освітлення, навіть найслабшого, порушує роботу внутрішнього годинника, що відповідає за цикли сну і неспання. Тому слід зашторювати вікна і перевертати телефон екраном вниз, пише Zee News.

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Про це свідчать досліджкння учених Медичного університету Нари. Вони зібрали 863 літніх добровольців (середній вік 72 роки). У людей не було від початку симптомів депресії (тривожності або стійкого відчуття смутку). Вчені заміряли рівень освітленості в спальнях добровольців. Виявилося, 710 осіб спали в абсолютній темряві, а інші піддавалися вночі впливу світла.

При цьому добровольці вели щоденники сну і брали участь в опитуваннях, покликаних відстежити розвиток депресивних симптомів. Так, порівняно з людьми, які в абсолютно темній кімнаті, люди, що піддавалися впливу світла в обсязі більше 5 люменів, мали значно підвищений ризик розвитку депресії.