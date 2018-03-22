Чим небезпечні фреші: коментарі лікарів

Якщо людині понад 45 років і вона надає перевагу солодким напоям, то ризик смерті зростає до 150%.

Дієтологи попереджають, що фреші можуть бути небезпечні для здоров'я людини.

Якщо доросла людина в день випиває по три склянки свіжого соку, це може підвищити ризик смерті від хвороби серця у понад два рази. Такий обсяг соку підвищує ризик смерті в молодому віці на 27%, пише The Sun.

Якщо людині понад 45 років і вона надає перевагу солодким напоям, то ризик смерті зростає до 150%. До солодких напоїв експерти відносять не тільки газовану воду, але соки, зокрема яблучний і апельсиновий.

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Повідомляється, що вчені зробили ці висновки, простеживши приблизно за здоров'ям 18 тис літніх людей протягом шести років. Вони не виявили зв'язку між споживанням солодкої їжі і ранньою смертю. А ось з напоями ситуація була іншою. Ймовірно, причина в тому, що організм по-різному переробляє солодкі напої та продукти. Плюс, в продуктах, крім цукру, можна зустріти жири, білки, які уповільнюють процес травлення. Цукор же з солодких напоїв потрапляє в кров практично миттєво.

Також дієтологи не рекомендують пити сік на голодний шлунок, наприклад, на сніданок. Це перевантажує травну систему і може порушити баланс мікрофлори в шлунково-кишковому тракті.