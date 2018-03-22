Холод допомагає схуднути - дослідження

Учені сподіваються, що результати цього дослідження допоможуть в боротьбі з ожирінням.

Холод допомагає схуднути.

Про це свідчать результати досліджень вчених з університету Ноттінгема, причому на цей раз на прикладі стовбурових клітин людини, пише Nature.

На стовбурові клітини спеціально впливали температурою близько 32°C, значно нижчою природної температури людського тіла (37°C).

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B умовах незвичного холоду клітини починали диференціюватися в адипоцити бурого, а не білого жиру. Основна функція бурого жиру – перетворювати запасені організмом ліпіди в тепло. З одного боку, результат очікуваний, адже для обігріву тіла потрібен саме бурий жир. Відомо, що він добре розвинений у звірів, що впадають у зимову сплячку. З іншого боку, роль бурого жиру в терморегуляції людини ще донедавна вважалася спірною.

Вважали, що «бурі» адипоцити захищають від переохолодження тільки немовлят і перестають виконувати свою функцію у дорослого індивідуума. Результати нового дослідження показали зворотнє: навіть при досить помірних змінах температури можна активувати стовбурові клітини, щоб утворити коричневий жир.

Вчені сподіваються, що результати цього дослідження допоможуть у боротьбі з ожирінням.