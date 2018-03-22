Захворювання серцево-судинної системи все частіше уражають молодих людей - кардіологи

Імовірність у молодого чоловіка померти внаслідок серцевого нападу під час вихідних вища, ніж у жінок.

Захворювання серцево-судинної системи серця все частіше вражають молодих людей.

Згідно з новим дослідженням кардіологів з Міланського університету, ймовірність у молодого чоловіка померти від серцевого нападу під час вихідних вища, ніж у жінок, пише Zee News.

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Отже, у молодих чоловіків підвищений ризик смерті у вихідний день від проблем з серцем на 15%, а у жінок - на 11%. Вчені пов'язують "ефект вихідного дня" з тим, що пацієнтам доводиться довше чекати на медичну допомогу. Зазвичай, молоді люди потрапляють в лікарню з гострим серцевим синдромом вперше. Вони не приймають аспірин, статини (засоби, що знижують холестерин) або препарати для зниження артеріального тиску.

Причому, що молодше чоловік, то вище ризик смерті. Пацієнти молодші 45 років більш ніж вдвічі частіше помирають у вихідні. Для порівняння - в групі "старші 75 років" ризик складає всього 5%. В цілому ж ризик смерті при надходженні в лікарню у вихідний день був підвищений на 13% порівняно з буднями. Ці висновки вчені зробили за підсумками аналізу статистики понад 80 тис пацієнтів, які потрапили до лікарні з гострим коронарним синдромом.