Підтверджена безпека використання квантових точок для виявлення пухлинних клітин у людини

Результати КД, підтвердили їх повну безпеку для організму людини, вони дозволять продовжити вивчення потенціалу мультифункціональних частинок в діагностиці та лікуванні небезпечного захворювання.

Частинки, що отримали назву «корнельські точки» (C dots), було створено понад 10 років тому на базі квантових точок - наночастинок напівпровідників, здатних поглинати світлові хвилі, що дозволяє використовувати їх в якості флуоресцентних міток. У свою чергу корнельські точки припускають покриття напівпровідника спеціальної кремнієвої оболонкою і верхнім шаром з поліетиленгліколю (ПЕГ). Молекулярні ланцюжки поліетиленгліколю містять білки, що дозволяють наночастинці зв'язуватися з рецепторами пухлинної клітини.

Дозвіл на проведення КД Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) було отримано в 2010 році, що стало першим випадком схвалення регулятором клінічних досліджень неорганічних наночастинок з оптичними властивостями. У дослідженні взяли участь п'ять пацієнтів, які страждають на меланому.

У ході клінічних досліджень частинки розміром в 7 нанометрів були підсвічені радіоктивним йодом і введені в організм пацієнтів. Йод дозволив відслідковувати місцезнаходження частинок за допомогою позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). Головним завданням КД було довести безпеку частинок і те, що вони виводяться з організму з сечею (як це було показано в лабораторних експериментах).

Передбачається, що в подальшому наночастинки зможуть стати ефективним діагностичним методом, а також допоможуть хірургів при проведенні операцій з висічення пухлин.

remedium.ru