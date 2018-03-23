Американські вчені розповіли про важливий чинник довголіття

Навіть короткочасні фізичні навантаження істотно знижують ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Американські вчені розповіли про важливі чинники тривалого і здорового життя.

Вчені з Університету Дьюка (США) довели, що навіть короткочасні фізичні навантаження зводять до мінімуму ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті, пише EurekAlert!.

Фахівці проаналізували дані, отримані під час довгострокового дослідження з участю 4840 осіб старше 40 років. Спостереження за добровольцями велося з 2003 по 2006 рік, при цьому випробовувані носили акселерометри для кількісної оцінки їх щоденної фізичної навантаження. По національній базі даних учені визначили, що в 2011 році в живих залишилися 4140 людина.

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З'ясувалося, що у тих, чия фізична активність тривала не більше 20 хвилин на день, ризик передчасної смерті був найвищий. Годину навантажень зменшував ймовірність передчасної смерті вдвічі, а 100 хвилин — на 76 відсотків. При цьому користь для здоров'я приносять використання сходів замість ліфтів, а також швидка ходьба.

Згідно з рекомендаціями міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, помірним фізичним навантаженням слід приділяти не менше 150 хвилин на тиждень, при цьому вони повинні представляти собою комплекс вправ тривалістю понад 10 хвилин. Проте результати нового дослідження показують, що активність може бути спорадичною і необхідний час може накопичуватися протягом дня.