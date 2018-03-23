Нове дослідження довело виняткову користь голодування

12:50, 23 березня 2018
Зарубіжні новини
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euraz.org

Виявлено, що зниження калорій на 15 відсотків протягом двох років уповільнює старіння. У дослідженні взяли участь 73 особи у віці 21-50 років, яких поділили на дві групи: 47 людей скоротили споживання калорій на 24 місяці, а 26 увійшли в контрольну групу, пише MedicalXpress.

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Підсумкове обстеження пройшли 53 добровольця, при цьому 34 учасники з першої групи втратили в середньому майже дев'ять кілограмів. При цьому не було відзначено жодних побічних ефектів, включаючи анемію, надмірну втрату кісткової маси або порушення менструального циклу.

Виявилося, що обмеження калорій знижувало потребу організму в енергії на 80-120 кілокалорій у день, що вказувало на уповільнення метаболізму. Також знижувалися активність щитовидної залози і темпи утворення активних форм кисню (АФК).

АФК включають в себе вільні радикали, які ушкоджують компоненти клітин, включаючи білки, ліпіди і ДНК. Окислювальний стрес, викликаний надлишком активного кисню, зв'язується з багатьма віковими захворюваннями, в тому числі атеросклерозом, раком, діабетом і ревматоїдним артритом.

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Теги: #здоровий спосіб життя#користь голодування