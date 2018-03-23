Нове дослідження довело виняткову користь голодування

Обмеження калорій знижує потребу організму в енергії на 80-120 кілокалорій yf день, що вказувало на уповільнення метаболізму.

Нове дослідження вчених Пеннінгтонського біомедичного університету (США) довело, що голодування дуже корисне для здоров'я.

Виявлено, що зниження калорій на 15 відсотків протягом двох років уповільнює старіння. У дослідженні взяли участь 73 особи у віці 21-50 років, яких поділили на дві групи: 47 людей скоротили споживання калорій на 24 місяці, а 26 увійшли в контрольну групу, пише MedicalXpress.

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Підсумкове обстеження пройшли 53 добровольця, при цьому 34 учасники з першої групи втратили в середньому майже дев'ять кілограмів. При цьому не було відзначено жодних побічних ефектів, включаючи анемію, надмірну втрату кісткової маси або порушення менструального циклу.

Виявилося, що обмеження калорій знижувало потребу організму в енергії на 80-120 кілокалорій у день, що вказувало на уповільнення метаболізму. Також знижувалися активність щитовидної залози і темпи утворення активних форм кисню (АФК).

АФК включають в себе вільні радикали, які ушкоджують компоненти клітин, включаючи білки, ліпіди і ДНК. Окислювальний стрес, викликаний надлишком активного кисню, зв'язується з багатьма віковими захворюваннями, в тому числі атеросклерозом, раком, діабетом і ревматоїдним артритом.