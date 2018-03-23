У світі голодує понад 11 мільйонів людей - ООН

Причинами голоду найчастіше є конфлікти, екстремальні погодні умови та пов'язані з ними зростання цін на основні продукти харчування.

У світі голодує понад 11 мільйонів людей.

Як повідомляють в ООН, кількість голодуючих людей у світі продовжує зростати. У 2017 році 124 мільйони людей у світі страждали від недоїдання – на 11 мільйонів більше, ніж в 2016 році. Такі дані нової доповіді, опублікованого 22 березня.

Як повідомляється в доповіді, причинами голоду найчастіше є конфлікти, екстремальні погодні умови та пов'язані з ними зростання цін на основні продукти харчування.

Читайте такожУкраїна увійшла у список найбідніших країн, де громадяни недоїдають

Так, збройні дії призвели до голоду в 18 країнах, 15 з яких знаходяться в Африці і на Близькому Сході.

Природні катастрофи, в першу чергу – посухи, викликали продовольчу кризу в 23 країнах. Дві третини з них розташовані на Африканському континенті.

«Збільшення [числа голодуючих] відбулося, головним чином, за рахунок ескалації конфліктів та зростання нестабільності в М'янмі, на північному сході Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Південному Судані та Ємені. Тривала посуха стала причиною низьких врожаїв у країнах Східної та Південної Африки, жителі яких і так вже страждали від недоїдання», – йдеться в доповіді.

Очікується, що в 2018 році конфлікти можуть стати причиною продовольчих криз в Афганістані, Центральноафриканській республіці, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, регіоні озера Чад, Південному Судані, Сирії, Лівії, Малі та Нігеру.

Читайте такожМайже 8 мільйонів жителів Конго загрожує голод

Посушливі погодні умови, швидше за все, приведуть до голоду в сільських районах Сомалі, Ефіопії, Кенії і країнах Західної Африки і Сахеля, включаючи Сенегал, Чад, Нігер, Малі, Мавританії і Буркіна-Фасо.

Найважча ситуація з продовольством на сьогоднішній день спостерігається в Ємені, і, за прогнозами, у наступному році вона тільки погіршиться.

Щорічний звіт підготували експерти Продовольчої і сільськогосподарської ООН, Всесвітньої продовольчої програми та Європейського союзу. Доповідь був представлений країнам-членам ООН на брифінгу в Римі.