Позмінна робота погіршує роботу мозку

Якщо людина впродовж тривалого часу працює позмінно, її мозок може постраждати. Зокрема, мозок почне прискорено старіти, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Виникнуть проблеми з пам'яттю і розумовою здатністю.

Потрібно пропрацювати 10 років і більше, щоб відчути всі мінуси позмінної роботи. За цей час мозок встигне постаріти на 6,5 років. Якщо ж змінити роботу, то на відновлення піде мінімум 5 років. Вся справа в порушенні роботи "внутрішнього годинника", провокативному стресі. Також нічні зміни призводять до дефіциту вітаміну D, що негативно відбивається на розумових здібностях.

Університет Тулузи зробив ці висновки на основі оцінки стану понад 3000 осіб. Змінні працівники гірше справлялися з тестами на пам'ять, швидкість обробки інформації була нижчою і страждала робота мозку. А, на думку Університету Суонсі, проблема ускладнюється прямо пропорційно тривалості змін.