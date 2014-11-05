Чим корисна середземноморська дієта

Відкриття вчених буде опубликовано в наступному номері журналу Американського товариства нефрології.

Попередні дослідження показали, що середземноморська дієта, що включає багато фруктів, овочів, риби і мінімум червоного м'яса, напівфабрикатів і солодощів, перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера, діабету і раку.

В ході нового дослідження учені протягом 7 років спостерігали за 900 учасниками, і виявили, що кожен пункт середземноморської дієти знижує вірогідність розвитку хронічного захворювання нирок на 17%, а дотримання повної дієти - на 50%. Крім цього, дотримання дієти на 42% скорочує ризик швидкого зниження функції нирок.

У висновку своєї роботи дослідники відзначають, що для збереження здоров'я необхідно приділяти увагу не тільки вибір корисних продуктів, але і регулярній фізичній активності.

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