Фастфуд пошкоджує ДНК людини

Негативний вплив шкідливої їжі може передаватися від батьків дітям. Любов до фастфуду закарбовується в ДНК і ослаблює імунітет.

Регулярне ласування фастфудом може серйозно ослабити імунну систему, а наслідки від шкідливої їжі ще й передаються спадково.

Як повідомляє pinu.com.ua з посиланням на The Daily Mail, такого висновку дійшли вчені з Національного інституту імунології та інфекційних захворювань. Дослідники встановили, що фастфуд серйозно впливає на мікрофлору в кишечнику тих, хто регулярно їсть вуличну їжу.

"Наші тіла є чимось на кшталт міні-екосистеми. І все, що серйозно шкодить бактеріям, які живуть в нас, серйозно впливає на наше здоров'я в цілому", - пояснив Аян Майлс з Інституту імунології та інфекційних захворювань.

Він додав, що дієта впливає на баланс бактерій в кишечнику. Тож вибір неправильної їжі може вплинути на імунітет.

"Твердження, що синтетичні добавки чи пробіотики можуть відновити мікрофлору в травній системі, є помилковими, якщо вживання таких препаратів не буде супроводжуватися змінами способу життя і гастрономічних звичок.

Крім того, найбільшу заклопотаність викликає те, що шкідливий вплив від неправильного харчування фіксується в нашому ДНК.

Таким чином це може нашкодити не лише людині з поганими гастрономічними звичками, а й її потомству, ослаблюючи імунітет дітей на найважливіших етапах розвитку", - йдеться в дослідженні американських вчених. Раніше австрійські вчені попереджали, що фастфуд може викликати втрату пам'яті.